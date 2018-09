Funcionários de Ciretran são denunciados por fraude

Segundo a denúncia, a funcionária da Ciretran utilizava a senha pessoal e intransferível do delegado de Polícia daquele órgão para transferir para o seu nome a pontuação relativa a motoristas autuados por infrações de trânsito. Em seguida, excluía a pontuação para que sua carteira nacional de habilitação não tivesse nenhum ponto registrado. A fraude, praticada diariamente, foi descoberta pela Unidade de Inteligência Policial do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

Grande parte dos veículos multados e dos condutores beneficiados com a fraude sequer era de Peruíbe. A funcionária denunciada jamais poderia transferir pontos de veículos com origem em outras circunscrições de trânsito. Ainda segundo a denúncia, o esquema fraudulento era intermediado por um despachante do litoral e permitiu o recebimento de vantagens indevidas pela funcionária da Ciretran e pelo delegado, que tinha conhecimento da utilização irregular de sua senha.