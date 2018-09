Funcionários de estaleiro ateiam fogo em ônibus no PE O Estaleiro Atlântico Sul, localizado no Complexo Industrial e Portuário de Suape, no município de Ipojuca, Pernambuco, suspendeu hoje suas atividades, por tempo indeterminado, até que seja normalizada a situação de confronto criada por um grupo de funcionários. Eles não aceitam o comando do sindicato dos metalúrgicos do Estado à frente das reivindicações trabalhistas e salariais que estão sendo negociadas com a empresa.