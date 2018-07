Funcionários de Etecs e Fatecs de SP suspendem greve

Os funcionários das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Centro Paula Souza, em São Paulo, decidiram suspender a greve que realizavam há um mês. A decisão foi tomada durante assembleia ontem, logo após o término da negociação entre o sindicato que representa a categoria e os secretários de Desenvolvimento, Paulo Alexandre Barbosa, e de Gestão, Júlio Semeghini, e a superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá.

Com a suspensão da greve, a retomada das atividades docentes e técnico-administrativas deve ocorrer até amanhã, quarta-feira. Os grevistas deverão, juntamente com a direção escolar, estabelecer um calendário de reposição das atividades.

O governo apresentará uma nova proposta no próximo dia 20 para os administrativos. Ela será baseada na "equivalência" com outras carreiras do Estado. Semeghini afirmou que a proposta em discussão é melhor do que a proposta do sindicato. Ainda segundo o secretário de Gestão, no debate da nova carreira será incluída a discussão da recomposição das perdas salariais e de uma política salarial para a categoria.

Para os professores e auxiliares docentes, permanece o reajuste de 11% e a progressão automática para as faixas iniciais da carreira. Os demais docentes e auxiliares docentes deverão se submeter à progressão por mérito. Laura Laganá informou que a prova didática será pautada no planejamento e desenvolvimento do trabalho docente.

Ela anunciou ainda que no próximo dia 22 será aberto o pregão para contratação de equipes para todas as unidades para o sistema de segurança e medicina do trabalho.