Funcionários de raio-X paralisam o trabalho no Galeão Um grupo de funcionários da empresa Trevo Aéreo, responsável pela inspeção com raio-X das bagagens de mão que passam pelo Terminal 1 do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, paralisaram o trabalho por voltar das 6h desta segunda-feira, 16, provocando confusão entre os passageiros. Eles estão sem receber os salários desde novembro.