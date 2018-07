Funcionários de shopping são flagrados em ato sexual Dois funcionários do shopping Parque Dom Pedro, em Campinas (SP), foram flagrados fazendo sexo em um banheiro do estabelecimento no último domingo, 16. Segundo a assessoria de imprensa do shopping, a equipe de segurança foi acionada por clientes e tomou as medidas necessárias em relação à situação, classificada como "atípica".