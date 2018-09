Funcionários de templo na Índia ganham direito de usar cuecas

Depois de 10 anos de proibição, 200 funcionários de um templo hindu no Estado de Kerala, no sul da Índia, poderão usar cuecas durante o turno de trabalho. A decisão foi tomada por uma comissão de direitos humanos que ordenou ao templo Sabarimala - o segundo mais visitado do sul da Índia - que retirasse a proibição relacionada aos trajes dos funcionários. A proibição havia sido imposta depois de vários incidentes envolvendo roubos e furtos das doações disponíveis no local, visitado por cerca de 50 milhões de pessoas apenas durante o período de peregrinação. Por sua popularidade, o templo recebe quantias significativas em doações em forma de dinheiro, ouro, prata e diamantes. Somente no ano passado, o templo recebeu o equivalente a U$19 milhões (R$ 31 mi) em doações. Desde que roubos começaram a ser observados no local, os funcionários que trabalham na sala principal do templo, onde as doações são mantidas, tiveram que passar a usar apenas uma espécie de sarongue conhecido como "mundu" durante o trabalho. A comissão de direitos humanos, formada por autoridades do governo local, tomou conhecimento da proibição do uso de peças íntimas através de uma denúncia anônima. Além de ordenar a retirada da proibição, a comissão pediu ao governo que tomasse as medidas necessárias para que os funcionários do templo possam usar cuecas e que aparatos modernos sejam instalados para prevenir roubos e ladrões. Segundo os empregados do templo, o manuseio de tamanha quantidade de dinheiro e jóias já não é mais possível, mesmo com 60 funcionários trabalhando em cada turno na sala principal do Sabarimala. Especialistas afirmam que o templo precisa de algumas modernizações como a instalação de equipamentos de raio-X para garantir a segurança, além de melhores instalações sanitárias. O Sabarimala é um dos destinos mais populares de peregrinação em Kerala, localizado na cadeia de Montanhas Sahyadri. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.