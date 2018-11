Funcionários decidem parar

Ontem, após realizar assembleia, o sindicato dos trabalhadores de saúde do Estado de São Paulo prometeu realizar paralisações pontuais e protestos em unidades de saúde paulistas, a partir de maio. A categoria protesta contra decisão do governo de criar bônus para funcionários de unidades que atingirem metas, além de reivindicar aumento salarial. Para a entidade, deficiências nas unidades não dão condições para as exigências. O governo considera que as metas melhorarão o atendimento.