Funcionários deixam prédio do centro do Rio após tremor Funcionários deixaram às pressas um prédio comercial no centro do Rio de Janeiro, na manhã de hoje, após se assustarem com um tremor. O Corpo de Bombeiros foi enviado para o local às 11h30. Agentes da Defesa Civil Municipal vistoriavam a construção, no início da tarde, para saber se o edifício apresenta riscos de desabar. Não há informações sobre feridos.