Funcionários do Detran são presos por corrupção no Rio Policiais civis prenderam hoje em flagrante três funcionários do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran) suspeitos de burlar o agendamento de vistoria em veículos. Frederico Borges Trotta, de 22 anos, e Roberta da Conceição Leite, 29 anos, foram presos acusados de corrupção passiva, e André Luiz Tavares de Carvalho, 53 anos, por corrupção ativa.