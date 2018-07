Funcionários do metrô de Belo Horizonte estão em greve

Segundo informações do sindicato, a paralisação é total e ocorre porque na última reunião entre a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e o sindicato, realizada entre os dias 7 e 8 de maio, a empresa teria anunciado que o reajuste salarial para o ano de 2012 seria de 0%.

Ainda de acordo com a assessoria, a decisão foi acompanhada de um depoimento, registrado na Ata da reunião, em que a CBTU afirma que estaria disposta a lidar com até 30 dias de greve por conta do não reajuste dos salários.

Procurada pelo Grupo Estado, a CBTU afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que aguarda um posicionamento da presidência da empresa e que ainda não tem posição sobre o caso.

Segundo o sindicato, uma assembleia está marcada para acontecer às 15h desta segunda.