Funcionários do metrô retomam paralisação no DF Os metroviários do Distrito Federal retomaram a greve na manhã de hoje, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (Sindmetrô). A decisão pela volta da paralisação ocorreu na noite de ontem, durante assembleia da categoria. Conforme o sindicato, 30% dos funcionários estão trabalhando, como determina a lei.