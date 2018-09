Funcionários do Samu entram em greve em Salvador Os cerca de 800 funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Salvador (BA) iniciaram nesta manhã uma greve por tempo indeterminado para cobrar reajuste salarial, contratação de mais profissionais e melhorias para o sistema. Segundo dados do Sindicato dos Servidores do Samu (Sindsamu), por dia, o Samu recebe 2,5 mil ligações e responde por 400 atendimentos médicos na cidade.