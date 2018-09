Funcionários do Samu entram em greve Os cerca de 800 funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Salvador entraram ontem em greve por tempo indeterminado. Segundo o Sindicato dos Servidores do Samu, os salários dos profissionais não são reajustados há cinco anos e 40% deles têm contrato irregular. Eles reivindicam aumentos que ultrapassam 100% no caso de médicos - de R$ 3,5 mil para R$ 9 mil. Segundo o sindicato, o serviço recebe por dia 2,5 mil chamados e realiza 400 atendimentos na cidade. A Secretaria de Saúde diz que não tem condições de dar tais reajustes salariais.