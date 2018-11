Funcionários do setor aéreo descartam greve, diz Snea O Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (Snea) informou que as os aeronautas (comissários e pilotos) e aeroviários (que trabalham em terra) descartaram hoje a possibilidade de haver greve durante as comemorações de Ano Novo. As negociações sobre o reajuste salarial das categorias foram reabertas nesta tarde durante uma reunião realizada no Rio de Janeiro. Os valores da nova proposta feita pelos trabalhadores não serão divulgados.