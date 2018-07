Funcionários e alunos fecham entrada da reitoria da USP Funcionários e estudantes bloquearam hoje as entradas da reitoria da Universidade de São Paulo (USP), na zona oeste da capital paulista. Segundo a Polícia Militar (PM), cerca de 90 pessoas participavam do protesto. O Sindicato dos Trabalhadores da USP (Situsp) informou que os alunos reivindicavam a democratização do ensino e melhorias na bolsa estudo e os empregados, a abertura de discussão sobre reajuste salarial, a contratação de médicos e a compra de equipamento para o hospital da universidade. De acordo com o sindicato, os manifestantes tentaram conversar com membros do Conselho Universitário, que chegavam para um reunião na reitoria. Contudo, impedidos de entrar no prédio, os membros do Conselho teriam ido embora sem falar com ninguém. Por meio da assessoria de imprensa, a USP informou que o chefe de gabinete da Reitoria, Carlos Amadio, negociava com o grupo a liberação dos acessos. Por volta das 12h30, os funcionários e estudantes realizavam um churrasco no local. A intenção deles era a de permanecer ali ao menos até o fim da tarde.