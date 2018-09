Funcionários em greve impedem pais de deixarem filhos em creche da USP

Bloqueio. Segundo o presidente da Associação de Pais e Funcionários da creche, 'vários pais com criança de colo foram escorraçados', pelos grevistas

JORNAL DA TARDE

Funcionários em greve da Universidade de São Paulo, comandos pelo Sindicato dos Trabalhadores (Sintusp), impediram ontem a entrada de alunos e professores na creche central da Cidade Universitária. A outra creche do câmpus não funciona desde o início da paralisação, no dia 5 de maio, por causa de piquetes.

Para pressionar por maior reajuste salarial (a categoria teve 6,57% em maio, 6 pontos porcentuais a menos que o recebido pelos professores), sindicalistas já bloquearam o prédio principal da Escola de Comunicações e Artes (ECA), ocuparam a reitoria e fecharam por duas horas, no dia 17, o portão principal da Cidade Universitária. Desde 26 de maio, a reitoria tem um mandado de reintegração de posse, que ainda não foi usado.

O Sintusp ameaça fechar amanhã o Centro de Computação Eletrônica (CCE), que funciona normalmente, caso suas reivindicações não sejam atendidas em uma nova reunião com representantes da reitoria. O CCE é responsável pelo processamento das informações da USP, como a folha de pagamento dos servidores e a matrícula dos alunos.

Ontem, para impedir a o acesso à creche, o sindicato pendurou faixas em todas as entradas. Os grevistas justificaram a interdição como represália à suspensão do salário dos grevistas. "Se a universidade reconhece o direito de greve, não pode cortar o ponto", disse Marcelo Santos, coordenador do movimento.

A creche central atende a 260 crianças de até 6 anos, filhos de servidores da USP. O bloqueio revoltou os pais, que não tinham onde deixar os filhos. "Todos têm direito de greve, mas o movimento está se tornando muito mais político", lamentou a mãe de um aluno que pediu anonimato.

Segundo o presidente da Associação de Pais e Funcionários da Creche Central (Aperf), Acauã Rodrigues, a manifestação assustou as crianças. "Vários pais com criança de colo foram escorraçados. Foi uma gritaria, um desrespeito", afirmou. Pelos seus cálculos, 25% dos funcionários da creche aderiram à greve.

O Sintusp havia informado na quinta-feira que interditaria a creche. "Os grevistas utilizaram as crianças como reféns do movimento sindical. Eles pegaram a área mais frágil", disse Rodrigues. Não há prazo para o desbloqueio das entradas da creche.

A pedido da reitoria da USP, a Polícia Militar deslocou ontem pela manhã viaturas para proteger o CCE. Segundo a assessoria de imprensa da PM, viaturas foram mobilizadas porque cerca de 150 pessoas faziam uma manifestação pacífica na região. O órgão não informou o número de soldados que participaram da diligência.

De acordo com Anibal Cavali, diretor do Sintusp, as viaturas da chegaram à USP por volta das 5 horas. "Não sei porque a polícia estava aqui hoje (ontem)", disse. "Já decidimos que vamos fazer piquete no prédio do CCE na quarta-feira, caso nossas expectativas não sejam atendidas na reunião." / COLABORARAM CARLOS LORDELO E LUCIANA ALVAREZ