Funcionários encerram paralisação de ônibus em SP

Os 388 ônibus da Transcooper ficaram estacionados na garagem da empresa durante toda a manhã. Os motoristas e cobradores, junto com funcionários da viação Fênix, paralisaram as atividades no começo da madrugada alegando falta de segurança para o trabalho após um micro-ônibus ser incendiado na noite de ontem.

O incidente, por sua vez, teria sido motivado pela revolta dos moradores da região do Jaçanã após nova chacina ocorrida na madrugada de ontem no Jardim Guapira, que deixou quatro mortos. Ninguém ficou ferido no incêndio do veículo. A Transcooper atende a 31 linhas nos bairros de Santana, Tucuruvi, Horto Florestal e Jaçanã, informou a SPTrans.