Funcionários, professores e PT se desentendem no AC Discussões entre funcionários públicos federais, professores em greve e militantes do PT por pouco não tumultuam a manifestação no centro de Rio Branco. Quando a passeata, até então tranquila, chegou à frente do Gabinete Civil do governo do Acre, o presidente da Juventude Petista no Acre, Cesário Campelo Braga, pediu o microfone para se pronunciar. Braga foi vaiado e viu-se obrigado a entregar o microfone à organização do manifesto.