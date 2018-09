Funcionários recusam proposta da USP e mantêm greve

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da universidade (Sintusp), os funcionários reiteraram as exigências de 5% de reajuste salarial e do pagamento dos dias parados dos grevistas. A reitoria da USP propôs a volta dos funcionários ao trabalho para poder analisar, em um prazo de 48 horas, o aumento salarial. O pagamento dos dias parados seria feito em até quatro dias após o término da paralisação.

O Sintusp estima que 60% dos cerca de 15 mil funcionários aderiram à greve.