Fundação alemã oferece bolsas de estudo Um programa destinado a brasileiros interessados em bolsas de estudos de pós-graduação na Alemanha está aceitando inscrições até o dia 11 de março. A Fundação Konrad Adenauer seleciona estudantes com até 30 anos, de todas as áreas acadêmicas contempladas no sistema universitário alemão - com exceção de Música e Artes, Medicina, Odontologia e Veterinária.