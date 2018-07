Fundação BB quer investir R$ 17 mi em programa de ensino

O programa, que completa 27 anos em 2014, foi reformulado e organizado em oito macrocampos do conhecimento - de aulas de português e matemática a jogos, cuidado ambiental e artes, por exemplo. A partir desta quarta até o dia 30 de maio, cerca de 300 coordenadores pedagógicos de 24 Estados estarão reunidos em um congresso em Salvador (BA) para discutir as estratégias e diretrizes pedagógicas, com o intuito de aprimorar a competência das equipes de educadores do programa.

"Os alunos participantes desenvolvem atividades no contra turno escolar nas Associações Atléticas do Banco do Brasil (AABB) em todas as regiões do País. O trabalho educacional engloba temas como educação ambiental, saúde e higiene, esporte e linguagens artísticas, possibilitando a construção de conhecimentos e o acesso à cidadania, integrando escola, família e comunidade", explica José Caetano Minchillo, presidente da Fundação Banco do Brasil.