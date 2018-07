Fundação Casa abre investigação sobre fuga em Jundiaí

Na ocasião da fuga, dois funcionários da unidade foram feitos reféns pelos internos que ficaram na unidade como forma de evitar represaria. Três jovens foram apreendidos pela polícia. A unidade de Jundiaí foi inaugurada em 13 de fevereiro de 2008. Com capacidade para até 56 adolescentes ela é gerenciada em parceria com o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca) de Jundiaí, entidade vinculada à Pastoral do Menor de São Paulo.