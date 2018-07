Fundação Casa começa a ouvir depoimentos Corregedores da Fundação Casa começaram ontem a ouvir servidores envolvidos nas denúncias de desvio de materiais do patrimônio, de assédio moral e de maus-tratos contra adolescentes internados nas unidades da instituição em Araçatuba, no interior de São Paulo. As denúncias relatam o desaparecimento de madeira e telhas que seriam usadas na construção de uma oficina pedagógica de marcenaria.