Fundação Casa na Grande SP tem princípio de rebelião Uma das três unidades do Complexo da Fundação Casa (antiga Febem) em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, teve um princípio de rebelião na tarde de hoje. A Polícia Militar foi acionada, mas os funcionários da Casa conseguiram conter os adolescentes. Segundo a PM, os menores chegaram a atear fogo em dois colchões. A confusão durou entre 10 e 15 minutos. Ninguém ficou ferido. De acordo com a Fundação Casa, há 77 internos na unidade onde ocorreu o problema, 3 a menos que a capacidade total. A Fundação não soube informar a causa do tumulto e afirmou que será instaurado um inquérito para apurar, em 90 dias, o "movimento de indisciplina".