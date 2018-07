Fundação debate reforma e proteção de obras de Niemeyer

Carlos Ricardo informou que a diretoria da fundação ainda vai se reunir para fazer o inventário dos projetos em andamento, definir como viabilizar a reforma da Casa das Canoas e debater como se dará a proteção das obras já concluídas e dos projetos de Niemeyer, que ainda não saíram do papel.

"Oscar tinha um processo de criação muito rápido e irregular. Trabalhava com diferentes colaboradores. Vamos nos reunir para saber o que está sendo feito e como será de agora em diante. A vitalidade dele se devia muito à vontade de trabalhar. Nunca se discutiu o que seria feito quando ele morresse. Seria um desrespeito", relatou.

A fundação Niemeyer foi criada em 1988. A primeira mulher, Annita Baldo, e a única filha, Anna Maria, transferiram os direitos sobre todas as obras para que fossem administrados pela instituição. Hoje, é presidida pelo ex-senador Marco Maciel e tem como diretora executiva Ana Lúcia, uma das netas de Niemeyer e mãe de Carlos Ricardo.

Uma das missões da fundação será cuidar do tombamento das obras relevantes de Niemeyer, para garantir que não sejam descaracterizadas. "Oscar se preocupava muito com a preservação e defendia não só o tombamento do imóvel, como dos espaços vazios. A concepção da arquitetura também leva em conta esses espaços", declarou o bisneto do arquiteto.

A ideia é que a fundação supervisione a execução de projetos deixados por Niemeyer e para reformas. Escritórios que já atuavam com o arquiteto devem assumir a função de consultoria nessas obras. "A fundação vai criar um mecanismo para essa supervisão. A forma como vai acontecer ainda não está resolvida", afirmou Ricardo.

Para a família, é importante que projetos recentes de Niemeyer sejam concluídos, como a Torre Panorâmica do Caminho Niemeyer, em Niterói, e o centro de visitantes da Floresta da Tijuca, na zona norte do Rio. Ainda não foi decidido se continuará em funcionamento o escritório do arquiteto, na Avenida Atlântica, de frente para a praia de Copacabana.