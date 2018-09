Fundação distribui mudas de pitanga A SOS Mata Atlântica realiza hoje, das 8h30 às 17 horas, a distribuição de 120 mil mudas de pitanga em rodovias do Estado de São Paulo. A ação comemora o Dia da Árvore, que foi celebrado na quarta-feira. E, para fechar a semana do Rio Tietê, haverá às 11h30 a assinatura do termo de compromisso Tietê Vivo pelo governo do Estado. As atrizes Bruna Lombardi e Denise Fraga devem ir ao evento, no Parque Ecológico do Tietê. Quem quiser cobrar a despoluição do rio e ajudar o Tietê pode aderir ao abaixo-assinado na internet (facebook.com.br/tietevivo). / FÁBIO GRELLET e AFRA BALAZINA