Fundação MT fará ciclo de palestras no Estado A Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso promoverá, até o dia 3 de julho, o evento Fundação MT em Campo: é hora de plantar 2009. Conforme o presidente da entidade, Hugo de Carvalho Ribeiro, o objetivo do evento é apresentar alternativas para o produtor rural conseguir aproveitar as mudanças para se informar, se adequar e transformar sua propriedade. As mudanças devem ser feitas nesta fase, que antecede o plantio da próxima safra. O evento será realizado nas 16 principais cidades produtoras do Estado. Informações no site: www.fundacaomt.com.br.