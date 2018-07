Fundação tem edital para apoio a projetos A Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza recebe, até o dia 31 de março, inscrições de propostas para os editais de apoio a projetos. Podem concorrer ao financiamento projetos que contribuam para a conservação da natureza no Brasil e que sejam realizados por instituições sem fins lucrativos como organizações não governamentais ou fundações ligadas a universidades. Não há valores mínimos ou máximos para as propostas. A aprovação final é feita por membros do Conselho Curador da Fundação Grupo Boticário. Mais informações em www.fundacaogrupoboticario.org.br. /KARINA NINNI, COM AGÊNCIAS