Fundador da Atari lança desafio para encontrar novo Jobs

O desafio "Finding the Next Steve Jobs", além de ser o título do novo livro do fundador da Atari, é o carro-chefe do lançamento oficial da School of Life, uma academia de empreendedorismo criada pelo empresário Ricardo Bellino e que tem Bushnell como cofundador."Vamos dar aos nossos aprendizes a oportunidade de colocar suas ideias em prática", diz Bellino, destacando que os selecionados terão a oportunidade de participar de um treinamento único, com os mais brilhantes empreendedores do planeta. E o talentoso vencedor receberá US$ 1 milhão para investir em sua ideia.

A School of Life tem sede em Miami e receberá aprendizes dispostos a colocar em prática suas ideias inovadoras e revolucionárias, com o objetivo de lançar projetos capazes de transformar o mundo, assim como fez Jobs com a Apple.

Os interessados em participar do concurso devem enviar um vídeo de 3 minutos (www.schooloflife.com) dizendo porque merece ser o escolhido para a integrar esse time. A primeira turma, com 20 aprendizes, deve ser escolhida até julho. Segundo Nolan Bushnell, todos os empreendedores do mundo estão aptos a se tornarem membros da School of Life e encarar o desafio de se tornar o próximo Steve Jobs.