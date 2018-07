Fundador da Autonomy diz que acusações da HP não fazem sentido Mike Lynch, gênio matemático e ex-chefe da Autonomy, disse que não consegue ver como as acusações de contabilidade desonesta levantadas pela Hewlett-Packard resultaram em uma baixa contábil de 5 bilhões de dólares no negócio de software que ele vendeu no ano passado.