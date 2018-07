Fundador da Best Buy renuncia nos EUA

"Eu continuo a acreditar na Best Buy e em seu futuro - e me importo profundamente sobre seus consumidores, empregados e acionistas", disse Schulze, 71, em comunicado. "Há uma urgente necessidade da Best Buy em revigorar seu crescimento ao se reconectar com os clientes atuais e construir caminhos para a próxima geração de consumidores".

A Best Buy nomeou Hatim Tyabji como presidente do Conselho, duas semanas antes do planejado. Tyabji é diretor da empresa desde 1998. Ele também é presidente do Conselho e presidente-executivo da Bytemobile e presidente do Conselho da Jasper Wireless.

Anteriormente, Schulze planejava deixar o Conselho depois da reunião anual em 21 de junho e permanecer como diretor até a reunião anual de 2013.

Schulze atuou na Best Buy como presidente-executivo, presidente do Conselho e diretor por 36 anos, até 2022. Desde então, ele era presidente do Conselho e diretor.

(Por Jessica Wohl em Chicago e Phil Wahba em Nova York)