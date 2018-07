Fundador da Virgin Galactic diz que trabalha para descobrir causas do acidente O fundador da Virgin Galactic, Richard Branson, disse neste sábado que estava trabalhando com autoridades norte-americanas para descobrir o que causou o acidente com uma nave espacial de passageiros --que está sendo desenvolvida por sua empresa de turismo espacial-- na Califórnia, matando um piloto e ferindo o outro.