Fundador de TV muçulmana é acusado de degolar esposa

O fundador de um canal de televisão muçulmano nos Estados Unidos está sendo acusado de decapitar a própria esposa, segundo a imprensa americana. O corpo de Aasiya Hassan foi encontrado na semana passada na sede da emissora de televisão, na cidade de Buffalo, Estado de Nova York. Ela era casada com Muzzammil Hassan, de 44 anos. As autoridades locais afirmaram que Hassan tinha entrado com um pedido de divórcio recentemente. O casal tinha dois filhos, de quatro e seis anos de idade. O advogado da vítima disse ao site do jornal Buffalo News que Aasiya entrou com o pedido de divórcio depois de ter passado por vários episódios de violência doméstica. Hassan e a esposa trabalhavam no canal Bridges TV, uma estação de televisão que dizia lutar contra os estereótipos associados a muçulmanos. O canal Bridges TV era transmitido via satélite e foi fundado por Hassan em 2004. Em uma declaração na página do canal na internet, a direção da Bridges TV afirma estar "profundamente chocada e entristecida pela morte de Aasiya (Zubair) Hassan e a subsequente prisão de Muzzammil Hassan." A declaração também pede que a "privacidade da família seja respeitada". Uma audiência da corte de família local deve tratar do futuro dos filhos do casal. Os avós das duas crianças viajaram do Texas e do Paquistão para participar da audiência segundo declaração de John Tregilio, advogado das crianças, para o site do Buffalo News. Hassan também tem dois filhos, de 17 e 18 anos, de um casamento anterior. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.