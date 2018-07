Fundador do Cirque du Soleil parte em viagem espacial

O ex-engolidor de fogo e fundador do Cirque du Soleil, que tem sede em Montreal, fez um gesto de aprovação depois que a espaçonave Soyuz TMA-16 partiu em direção ao céu azul num lançamento perfeito às 4h14 (horário de Brasília) no cosmódromo de Baikonur, em meio à estepe cazaque.

A tripulação formada por três homens deverá chegar à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) no dia 2 de outubro.

Laliberté pagou mais de 35 milhões de dólares pela viagem épica, na qual ele planeja uma webcast ligando 14 cidades do mundo para chamar atenção à importância do acesso à água limpa na Terra.

"Ele disse apenas 'Super!', ele está muito feliz," disse o cosmonauta russo e tripulante Maxim Suraev sobre Laliberté logo após a decolagem. Laliberté usou um nariz vermelho de palhaço ao embarcar no ônibus que o levou à espaçonave, e um leão de brinquedo da filha de Suraev balançava dentro da cápsula amarrado a uma corda.

Laliberté, que transformou a paixão por acrobacia e pelas encenações circenses em um império global da área de entretenimento, descreveu sua viagem como "a primeira missão social poética no espaço."

"Eu precisava que ela fosse feita no momento certo e para a finalidade certa," disse ele, segundo a Space Adventures, organizadora do vôo. "Este é o momento. E o propósito é claro: aumentar a consciência para as questões da água para a humanidade no planeta Terra."

A webcast será transmitida ao vivo no site www.onedrop.org no dia 9 de outubro. Laliberté deve voltar no dia 11 de outubro.