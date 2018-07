Fundador do Cirque du Soleil viajará ao espaço

Lalibert, ex-artista de rua, será o sétimo turista espacial.

"Fui apresentado a várias coisas no passado -- simulador de fogo, empresário, artista, organizador de festas", disse Lalibert em coletiva de imprensa. "Mas hoje, ser apresentado como um explorador privado do espaço é um sentimento invejável e inacreditável."

Ele sonha em viajar ao espaço desde que visitou a exibição soviética sobre o espaço no Canadá, em 1967, disse.

Laliberte, de 49 anos, será lançado ao espaço na base russa no Cazaquistão a bordo de um foguete Soyuz, desenvolvido pelos soviéticos, com um cosmonauta russo e um astronauta norte-americano no dia 30 de setembro.

Ele se negou a revelar o valor da viagem, mas disse que pagou quantia similar a de turistas espaciais anteriores, que desembolsaram entre 20 milhões de dólares e 35 milhões de dólares.

Laliberte está em treinamento no centro cosmonauta russo Star City, perto de Moscou.

"Redescobri meu senso de aventura, a essência que me estimulou por muitos anos quando eu vivi e trabalhei na rua", disse.

O site forbes.com estima que Laliberte tenha uma fortuna de cerca de 2,5 bilhões de dólares.

O Cirque du Soleil é famoso por ter revitalizado a indústria circense com acrobatas, música ao vivo e dança. Foi iniciado com 20 artistas de rua em 1984, mas agora emprega cerca de 4 mil pessoas em todo o mundo.

(Reportagem adicional de Belinda Goldsmith em Nova York)