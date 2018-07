Fundador do Skype percorre o mundo em busca novos negócios

E ele está preparado para viajar por todo o mundo para encontrá-lo.

"Talento pode surgir em qualquer lugar do mundo, não está em apenas uma quadra", disse o empreendedor na sede de seu fundo Atomico, baseado na rua New Bond Street, no centro de Londres.

Zennstrom, que mantém leves traços de um sotaque sueco apesar de anos viajando pelo mundo, busca start-ups prontas para levar novos mercados ao próximo nível e tem a experiência, adquirida na expansão do Skype para um serviço utilizado por milhões em todo o mundo, para ajudá-las.

O Skype foi vendido para a eBay em 2005 por cerca de 3 bilhões de dólares, recomprado por um consórcio incluindo Zennstrom em 2009 e, dois anos mais tarde, vendido para a Microsoft por 8,5 bilhões de dólares, tornando-o multimilionário.

"Se você tem um produto que funciona, é importante expandir suas operações o mais rápido possível", disse Zennstrom, apontado pela Time Magazine em 2006 como uma das 100 pessoas mais influentes.

O Atomico, fundado por Zennstrom em 2006, investiu em companhias no norte da Europa, incluindo a finlandesa Rovio, desenvolvedora do jogo Angry Birds, e a Hailo, uma startup londrina que desenvolveu um aplicativo que conecta passageiros a motoristas de táxi, e arrecadou 20 milhões de dólares até agora.

O fundo também liderou uma rodada de financiamento de 105 milhões de dólares para a rede de comércio online norte-americana Fab em julho.

PORTFÓLIO FUTURO

O fundo de investimentos, cuja recepção do escritório londrino é adornada com móveis simples e obras de arte moderna, abriu unidades na Turquia e no Brasil, mercados emergentes com crescentes classe médias ansiosas para comprar online e adquirir serviços de internet.

Zennstrom quer fazer desses mercados uma grande fatia do portfólio da Atomico no futuro.

A empresa apoiou em 2011 redes de comércio online brasileiras, como a fornecedora de autopeças Connect Parts, e anunciou um investimento de 16 milhões de dólares numa agência de viagens online russa em outubro.

O Atomico não está necessariamente buscando o mais recente dispositivo ou tendência na internet, e sim negócios inteligentes com líderes talentosos que podem aproveitar o crescimento em setores nascentes, como o comércio virtual.

E Zennstrom, de voz suave e vestindo uma camiseta e uma jaqueta escura, acredita que o crescimento em mercados emergentes está alimentando um novo tipo de otimismo e ambição.

"É muito mais um espírito empreendedor (na Turquia e no Brasil) comparado com o sul da Europa, onde as pessoas se sentem deprimidas", disse ele.