Fundecitrus ensina a cortar custos no pomar

O Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) realiza, até novembro, em propriedades citrícolas do Estado de São Paulo, dias de campo sobre como fazer o controle químico de doenças e pragas com economia. A má regulagem e a falta de técnica para a operação de turbopulverizadores têm feito com que os produtores usem volumes cada vez maiores de inseticidas, elevando os custos de produção. Nesta sexta-feira o evento ocorre em Palmeira D"Oeste. Tel. (0--16) 3301-7000.