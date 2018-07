Fundo de Abílio faz leilão para vender 13 mi ações do Pão de Açúcar O fundo Santa Rita, que reúne parcela importante dos ativos do empresário Abilio Diniz, é o vendedor de 13 milhões de ações preferenciais do Grupo Pão de Açúcar em leilão na Bovespa nesta sexta-feira, disse à Reuters uma fonte familiarizada com a operação.