Fundo de curto prazo avança, mas emergentes pedem transparência As nações mais ricas estão no caminho para cumprir a promessa de fornecer US$ 30 bilhões em curto prazo para ajudar os países pobres a combater os efeitos das mudanças climáticas. Em Durban, na COP-17, há preocupação sobre a quantidade do fundo que iria para as medidas de mitigação e também sobre a origem do dinheiro: se é financiamento novo ou dinheiro antigo que ganhou novo nome.