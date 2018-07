Fundo do FGTS considera investir R$9 bi em infraestrutura em 2013 O Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS) terá orçamento de 9 bilhões de reais para aplicar em infraestrutura neste ano, informou o fundo gerido pela Caixa Econômica Federal nesta sexta-feira.