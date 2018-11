Fundo para aids nega financiamento ao País

O Fundo Global de Combate à Aids, Tuberculose e Malária negou a apelação do Brasil para financiar um projeto de prevenção de aids no valor de 57 milhões de euros. A proposta havia sido apresentada no ano passado, mas não foi aceita sob o argumento de que as metas eram vagas e inconsistentes. Na revisão, o País foi derrotado pela terceira vez. O desfecho trouxe novo mal-estar entre governo e ONGs. "A decisão do fundo é reflexo do desconhecimento sobre funcionamento do Sistema Único de Saúde e da forma de atuação das ONGs", afirmou o diretor adjunto do Departamento de DST Aids e Hepatites Virais, Eduardo Barbosa.