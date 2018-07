Fundo Soberano do Brasil poderá comprar dólares

O governo instituiu esta semana o Conselho Deliberativo do FSB, formado em 2008, no auge da crise global, com os recursos que excederam a meta de superávit primário (economia para pagar juros). O Fundo, com atualmente R$ 16,68 bilhões, foi idealizado para ser usado como poupança anticíclica em momentos de queda na arrecadação. Na regulamentação, porém, o governo permitiu que o Tesouro usasse os recursos para comprar dólares.

"O governo pode estabelecer um conjunto de políticas para o FSB: uma delas é de reserva fiscal, como fizemos no final de 2008, de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB). A outra possibilidade é a atuação cambial. No momento que o governo entender oportuno, ele poderá, sim, atuar no câmbio", disse Augustin.