Fungo ameaça morcegos na América do Norte

Neste ano, como a doença varre diferentes Estados como Virginia, Pensilvânia e Oklahoma, os cientistas se preparam para o pior. "A preocupação é grande, tremenda", afirmou Greg Turner, especialista em mamíferos ameaçados. Os biólogos acreditam que espécies como a Myotis lucifugus, a Pipistrellus subflavus e Myotis septentrionalis correm um risco enorme de serem extintas. No inverno passado, dois terços das mais de 2 mil cavernas e 4 mil minas abandonadas foram afetadas pela síndrome. Neste ano, todos os locais podem apresentar o fungo. Apesar de os morcegos não serem animais muito queridos pela população, a redução do número desses mamíferos ou sua extinção é muito ruim para o ambiente. Alguns se alimentam de insetos e, sem eles, os agricultores teriam de usar mais pesticidas, por exemplo.

CELEBRAÇÃO

Animais ganham árvore e se vestem como Noel

Os animais também entraram no clima de Natal pelo mundo. Bethyl, a ursa-de-kodiac mais velha da Austrália, com 33 anos, brincou com uma árvore de Natal onde sua comida foi escondida, no Zoo de Taronga, em Sidney. Os treinadores do local tentam constantemente dar novos desafios aos animais, o que inclui esconder alimentos, para que os bichos possam treinar habilidades de caça. Já na Tailândia, elefantes vestidos de Papai Noel dançaram e distribuíram balas para crianças da escola Jirasart, em Ayutthaya, 70 quilômetros ao norte de Bangcoc.

SEAWORLD

Internauta pode escolher nome de orca

Internautas poderão escolher o nome do bebê orca filho da baleia Katina nascido em 9 de outubro no SeaWorld Orlando. As opções são: Nico (que significa "vitória do povo" em grego), Makaio ("presente de Deus" em havaiano) e Haruki ("brilhante" em japonês). O prazo vai até o dia 3 de janeiro e o voto pode feito no Facebook (facebook.com/seaworld). No início do ano, a treinadora Dawn Brancheau, de 40 anos, foi morta por uma orca de 5,5 toneladas no parque de Orlando. O animal que a atacou chama Tilikum, que significa "amigo" na língua dos índios americanos chinuque.