Funkeira Verônica prestará depoimento na próxima 2ª

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, outras pessoas devem depor na segunda-feira, mas os nomes ainda não foram definidos. A delegada que cuidava do caso está deixando o cargo e quem vai assumir é o delegado Cley Biagio Catão. Ele quem decidirá as pessoas que também darão depoimento na próxima semana.

Márcio Costa, marido de Verônica, prestou queixa contra ela na noite de terça-feira, 22. A violência teria sido motivada por uma desconfiança de Vanessa que ele teria uma amante. Ontem, ele deu entrada no Hospital Pasteur, no Meier, na zona norte da cidade. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, Márcio está internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e tem queimaduras de segundo grau no rosto, corpo, perna, abdome e tórax, porém seu estado de saúde é estável.