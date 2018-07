Funkeiro morre ao ser baleado no palco em Campinas

Ontem, uma equipe de investigadores da polícia esteve no CDHU, no bairro San Martin - local onde ocorreu o assassinato - para ouvir testemunhas que estavam no show no momento do disparo que matou o funkeiro.

MC Daleste chegou a ser levado ao Hospital Municipal de Paulínia, onde morreu à 0h22 de ontem. Ele se apresentava em uma festa julina no CDHU e após 10 minutos de show foi baleado. Segundo informações da assessoria de imprensa do hospital, o funkeiro chegou a ser entubado e encaminhado para a mesa de cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo de MC Daleste será enterrado nesta segunda-feira, 8, às 9h, no Cemitério Vila Formosa, zona leste de São Paulo.

Investigação

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, que acompanhou o caso, um gol vermelho sem placa de identificação deixou o local com uma pessoa armada, também ainda não reconhecida. A produção show, que acompanhou o funkeiro no hospital, afirmou à polícia que desconhecia o motivo do autor do crime.

O inquérito policial será aberto hoje. O crime foi qualificado no boletim de ocorrência como homicídio simples. Ontem, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que ninguém havia sido preso. A produção do MC Daleste foi contatada ontem por telefone, mas não atendeu as ligações da reportagem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.