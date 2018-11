Furacão atinge Texas e México com ventos de 160km/h

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, em inglês) divulgou nesta terça-feira um alerta para o furacão Dolly, de categoria dois, que está na região da fronteira entre o Estado do Texas e o México na costa do Golfo do México.Em um boletim divulgado às 13h, hora de Brasília, o órgão disse que o furacão tinha ventos de 160 km/h, com rajadas ainda mais fortes, e que seu olho estava a cerca de 60 km a nordeste da cidade texana de Brownsville. O alerta emitido pelo NHC vale para as áreas que se estendem do Rio San Fernando, no México, para o norte, até a cidade de Corpus Christi, no Texas.Cidades no vale do Rio Grande, no sul do Texas, estão em alerta para a possibilidade de inundações.Foram divulgados pedidos para que os moradores de regiões perto de barragens se afastem."Os preparativos para proteger vidas e propriedades devem ser apressados e concluídos", informou o NHC.Cortes na energia elétrica deixaram mais de 12 mil pessoas sem eletricidade, segundo a companhia elétrica do Texas.Segundo furacãoDolly, o segundo furacão da temporada 2008 no Atlântico, foi reclassificado de tempestade tropical para furacão de categoria um na tarde de terça-feira. Na manhã desta quarta-feira, Dolly foi reclassificado novamente, desta vez para furacão de categoria dois.As categorias, na escala Saffir-Simpson, variam de um a cinco, sendo que o número mais baixo indica que o furacão é mais fraco e cinco, mais forte. Baseados em projeções do caminho a ser percorrido por Dolly, o Departamento de Censo dos Estados Unidos afirmou que cerca de 1,5 milhão de texanos poderão ser afetados pelo furacão.O governador texano, Rick Perry, declarou zona de desastre em 14 condados do sul do Estado.No Golfo do México, a Shell evacuou cerca de 200 funcionários das plataformas de petróleo, mas afirmou que não espera queda na produção.O NHC prevê que neste ano a estação de furacões, que vai até novembro, pode ser muito ativa, com até nove furacões e 12 tempestades tropicais.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.