Furacão blinda McCain de farpas democratas O furacão Gustav está atrapalhando a agenda da convenção republicana desta semana, mas por outro lado poupa o candidato John McCain das críticas democratas sobre o eventual continuísmo do governo Bush. Na segunda-feira, os organizadores da convenção se limitaram a resolver questões regimentais e cancelaram o discurso do presidente George W. Bush, que visitou o Texas, acompanhando o auxílio às vítimas da tempestade. A ausência do presidente, cuja aprovação em nível nacional oscila em torno de meros 30 por cento, não impediu que cerca de 10 mil manifestantes fizessem uma passeata até a sede da convenção republicana, gritando slogans pacifistas e agitando cartazes contra Bush e a guerra do Iraque. Tropas de choque usaram gás pimenta e bombas de fumaça para dispersar os manifestantes. Cerca de 130 deles foram detidos. Diante da aproximação do Gustav (que já perdeu força e foi rebaixado a tempestade tropical), vigorou uma espécie de trégua informal entre os partidos. TVs disseram que Bush pode falar à convenção por satélite na terça-feira, algo que a Casa Branca não confirma. Oficialmente, a agenda de Bush está em aberto na terça-feira. Em condições normais, os oradores republicanos da convenção estariam exaltando as virtudes de McCain e acusando seu rival, o democrata Barack Obama, de ser um esquerdista interessado em aumentar impostos. O que ocorreu, porém, foi um esforço dos convencionais --liderados pela primeira-dama Laura Bush e pela esposa de McCain, Cindy-- para angariar verbas que ajudem as vítimas do Gustav. McCain deve ser formalmente indicado candidato na quarta-feira. Os democratas chegaram a Saint Paul dispostos a atacar McCain, dando o troco na "tropa de choque" republicana que foi a Denver na semana passada tentar jogar água na convenção democrata que formalizou a candidatura de Obama. Por causa da tempestade, essa tática foi revista. A oposição tenta provar ao eleitorado que McCain seria uma continuação do governo Bush, que foi muito criticado pela demora em reagir ao furacão Katrina, que devastou Nova Orleans há três anos. Aquele episódio contribuiu decisivamente para a sua impopularidade. (Reportagem adicional de John Whitesides e Andy Sullivan)