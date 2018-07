Furacão Danielle perde força e vira tormenta categoria 2

Danielle se encontra a cerca de 340 milhas (550 quilômetros) a sudeste de Bermuda. O furacão não representa mais uma ameaça direta ao litoral nem para o Golfo do México.

Um alerta de tempestade tropical estava em vigor para Bermudas, mas os modelos de computador mostraram que Danielle passará bem longe da ilha, na tarde deste sábado. Mas o centro de furacões disse que as condições do mar serão perigosas nos próximos dias naquela região.

Outra tempestade do Atlântico, a tempestade tropical Earl, tem se fortalecido com ventos fortes e provocou um alerta de tempestade tropical para Antígua e Barbuda, bem como para as Antilhas Holandesas, informou o centro de furacões.

(Reportagem de Sandra Maler)