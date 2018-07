Furacão faz Broadway cancelar espetáculos do final de semana

A Liga da Broadway anunciou o fechamento na sexta-feira, quando a costa leste se preparava para a tempestade. No início do dia, os 40 teatros que iluminam a Great White Way indicavam que continuariam abertos, mas voltaram atrás depois que a prefeitura obrigou o esvaziamento de vizinhanças costeiras.

Em uma medida inédita, Nova York vai interditar seu sistema de transporte público ao meio dia deste sábado e ordenou a retirada de cerca de 250 mil habitantes de áreas baixas nos cinco distritos da cidade.

"A segurança dos frequentadores de teatro e empregados é a prioridade de todos", disse Paul Libin, presidente da Liga da Broadway, em um comunicado.

A Liga, que representa a indústria de teatro da Broadway, observou que os procedimentos de devolução estão disponíveis para os portadores de ingressos, e que as empresas Telecharge e Ticketmaster se prepararam para gerar ressarcimentos automáticos dentro de 10 dias úteis.