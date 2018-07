Furacão faz Bush e Cheney cancelarem ida a convenção

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e o vice-presidente Dick Cheney não irão à convenção nacional do Partido Republicano, que será realizada nesta segunda-feira, na cidade de Saint Paul, no Estado de Minnesota. O cancelamento da ida do presidente e do seu vice ocorreu devido ao furacão Gustav, que deve atingir a região da costa do golfo americano entre segunda-feira e terça. Há três anos, o governo Bush enfrentou fortes críticas pela forma supostamente morosa e insuficiente com a qual lidou com o furacão Katrina, que assolou a mesma região que o Gustav deverá atingir, os Estados de Lousiana, Texas e Mississippi. O Katrina causou a morte de cerca de 1,8 mil pessoas e deixou inundados três quartos da cidade de Nova Orleans, em Louisiana, em 2005. Mudança de tom Informações divulgadas pela imprensa americana indicaram que o evento republicano poderia ser até mesmo cancelado por causa da tempestade, mas o senador John McCain, virtual candidato do partido à Presidência, sugeriu que haveria mudanças no tom da convenção, em vez de um cancelamento. Em entrevista à emissora Fox News, McCain afirmou que ''não seria apropriado ter uma ocasião festiva enquanto uma possível tragédia ou um terrível desafio se apresenta na forma de um desastre natural''. O presidente Bush anunciou que pretende visitar o Estado do Texas nesta segunda-feira para acompanhar as medidas de preventivas contra o furacão, mas disse que não irá ao estado da Lousiana por enquanto por temer que sua visita acabe desviando os esforços de contenção contra o Gustav. Já o senador McCain e sua companheira de chapa, Sarah Palin, visitarão a região que está na rota do Gustav neste domingo. Viagem A dupla deverá ir a Jackson, Mississippi, onde receberão relatos dos serviços de segurança estaduais sobre os preparativos para lidar com o potencial de destruição causado pela tempestade. De acordo com uma das porta-vozes da campanha de McCain, Jill Hazelbaker, a viagem de McCain e Palin não irá atrapalhar as autoridades locais em suas operações de contenção do furacão. ''Estou certa de que se o governador (Haley) Barbour achasse que a presença do senador McCain e da governadora Palin representasse uma distração em relação ao importante trabalho que eles estão fazendo de antecipação do furacão, ele não os teria convidado'', afirmou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.